Les rencontres « archi’durables » : Tables rondes, stands d’information; jeux, balades z’urbaines et expositions Samedi 14 octobre, 09h30 Le forum des patrimoines Entrée libre sans inscription

Les rencontres archi’durables:

Tables rondes, stands d’information; jeux, balades z’urbaines et expositions

Avec les services habitat, urbanisme et environnement de la CoVe, le CAUE, la ALTE, la Fondation du Patrimoine, SOLIHA.

Tout public

Jeux : “la fresque de la ville durable” et “construis ta ville idéale en LEGO®”

Toute la journée avec l’architecte Sandrine Mencarelli et les médiatrices du patrimoine de la CoVe.

Balade z’urbaine : “la restauration de l’îlot Porte de Mazan” à 10h

Avec Raphaël Azalbert, architecte

Table ronde : “Restaurer en centre ancien à l’heure du réchauffement climatique” à 14h

Animée par Capucine Darceot du service Habitat de la CoVe, avec la participation de Matthieu Lardière, directeur du CAUE 84, Carole Miroux de SOLIHA et Stéphanie Collet du service culture et patrimoine de la CoVe, et l’atelier Skala.

Balade z’urbaine : “Lutter en ville contre les îlots de chaleur” à 16h

Avec Kathleen Personnic, paysagiste chez Arbre Urbain&Conseil et Geneviève Boissin, cheffe du service Environnement de la CoVe.

Expositions : “Archi’durable”, visibles du 10 octobre au 14 novembre

Cinq expositions de projets architecturaux durables couronnés par des prix régionaux

Le forum des patrimoines 79, place du 25 août 1944 – 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

La Cove