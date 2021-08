Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule Le Forum Des Associations Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’évènement: Allier

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Le Forum Des Associations Saint-Pourçain-sur-Sioule, 4 septembre 2021, Saint-Pourçain-sur-Sioule. Le Forum Des Associations 2021-09-04 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-04 12:30:00 12:30:00

Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier Le sporting club générale et la ville de Saint-Pourçain-Sur-Sioule vous présentent le forum des associations le 4 septembre au lycée Blaise De Vigenère de 9h à 12h30. +33 4 70 45 80 52 dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule Autres Lieu Saint-Pourçain-sur-Sioule Adresse Ville Saint-Pourçain-sur-Sioule lieuville 46.31141#3.29333