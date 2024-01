Keziah Jones + Oma Jali Le Forum de Vauréal Vauréal, 29 février 2024, Vauréal.

Keziah Jones + Oma Jali Jeudi 29 février 2024, 20h30 Le Forum de Vauréal 23 € / 20 €

Début : 2024-02-29T20:30:00+01:00 – 2024-02-29T23:30:00+01:00

KEZIAH JONES

Difficile de croire que ce Nigérian d’origine a été découvert dans le métro… Et pourtant ! Virtuose de la guitare, Keziah Jones est repéré au début des années 90, alors qu’il joue dans le métro parisien. Très influencé par le funk de Prince, le jazz de Miles, le rock d’Hendrix et les rythmes afrobeat de Fela Kuti, le natif de Lagos a sans cesse affiné son style unique: le Blufunk.Il s’agit d’une infusion de punk-funk, croisée avec l’attitude Yoruba qu’il a fait évoluer au fil des ans.

Depuis son tube planétaire « Rhythm Is Love » le musicien surdoué ne cesse de confirmer tous ses talents d’auteur et de fin mélodiste.

+ OMA JALI

Oma Jali est une artiste aux multiples facettes. Native de Cergy, cette auteure-compositrice-interprète a su se démarquer en 2016 lors de son passage à The Voice saison 5.

En 2017, elle devient la « frontwoman » des The Noface, en compagnie des 4 musiciens de Skip the Use. Ensemble, ils sillonnent les festivals et sortent « Chapter One », un album resoluement rock qu’elle co- écrit et compose en apportant sa touche hip hop / soul / reggae.

Aujourd’hui , Oma Jali se lance en solo et nous emmène dans son univers coloré !

Le jeudi 29 février 2024

Ouverture des portes à 20h00 – Début du concert 20h30

▶︎ Plein tarif : 23 €

▶︎ Tarifs réduits et Pass festival : 20 €

Le Forum

95 Bd de l’Oise

95490 Vauréal

▶︎ Acheter le pass festival : https://bit.ly/PaSstRfPW4

▶︎ Lien Évent : KEZIAH JONES + Oma Jali • 29/02/2024 • Festival Passworld • LE FORUM

Le Forum de Vauréal Boulevard de l'Oise – 95490 Vauréal Vauréal 95490 Val-d'Oise Île-de-France

