LA DAME BLANCHE + KOMASI Samedi 1 avril 2023, 20h30 Le Forum de Vauréal

Plein : 15€ / PassFestival : 10€

Dans le cadre du festival PassWorld

Originaire de Pinar del Rio, à l’ouest de La Havane, Yaite Ramos Rodriguez a étudié la flûte traversière classique, voyagé de Mexico à Buenos Aires chantant aux côtés de Sergent Garcia ou El Hijo de la Cumbia. Arrivée à Paris elle crée son alias La Dame Blanche inspiré de légendes du monde entier et présent dans la santeria cubaine. Forte de ses aventures dans le jazz, le latin jazz, le rock alternatif, le reggae ou la cumbia, l’artiste développe depuis plusieurs années une fusion hip hop extatique et mystique. Après « Bajo El Mismo Cielo », La Dame Blanche a sorti son quatrième long-format intitulé « Ella » en 2020 et son dernier single « A la verita tuya (Shangó remix) » a paru en juin dernier.

Mariage réussi entre cumbia mandingue et afrobeat psychédélique, c’est trois continents qui se retrouvent sur scène, trois cultures et trois univers. L’Afrique avec le Burkinabè Koto Brawa, son incroyable voix chaude et ses percussions, l’Amérique avec le Chilien Mauricio Santana, sa guitare aux rythmiques latines et son rap mélodieux en espagnol, l’Europe avec le Français Simon Chenet, sa terrible guitare swing au groove “feel-good”. Comme en cuisine, les ingrédients se marient à merveille pour former une saveur unique, originale et personnelle. Vous êtes attendus pour la dégustation.



