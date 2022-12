JUPITER & OKWESS + AMEN VIANA Le Forum de Vauréal, 31 mars 2023, Vauréal.

JUPITER & OKWESS + AMEN VIANA Vendredi 31 mars 2023, 20h30 Le Forum de Vauréal

Plein : 15€ / PassFestival : 10€

Dans le cadre du festival PassWorld

Le Forum de Vauréal Boulevard de l’Oise – 95490 Vauréal Vauréal 95490 Val-d’Oise Île-de-France

Explosif. « Na Kozonga », le nouvel album de Jupiter et son groupe Okwess est une bombe d’énergie qui envoûte le corps et nourrit l’esprit. Le Général Rebelle et ses artificiers puisent depuis leurs débuts à tous les rythmes du Congo pour révéler leurs super pouvoirs : ceux du rock et de la funk prêts à tous les mariages, et à toutes les invitations !

De Damon Albarn à Money Mark (Beastie Boys) en passant, sur ce nouvel album, par la samba de Rogê, le rap de Marcelo D2, les cuivres de la Nouvelle Orléans ou la voix de la chanteuse et militante chilienne Ana Tijoux, Jupiter & Okwess n’ont ni peur des rencontres, ni des voyages les plus fous. Ils ont même conquis l’Amérique latine, et refont avec jubilation le commerce triangulaire des sons !

Une évidence, pour celui qui dès son premier disque proclamait « Ich bin ein Congolese, The World is my land ». « Nous avons tous des ancêtres en Afrique, rappelle Jupiter, qui pratiquaient eux aussi la musique. Et si l’Afrique ressemble à un revolver, sa gâchette se trouve … au Congo ». Prêt, feu, partez ! De Kinshasa, Jupiter et ses joyeux pistoleros donnent le départ : un nouveau tour du monde les attend. A vous de suivre leur astre incandescent.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T20:30:00+02:00

2023-03-31T23:15:00+02:00