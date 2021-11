Le Forum de l’emploi tech de l’État 2021 à Paris La Grande Crypte, 16 décembre 2021, Paris.

### Le Forum de l’emploi tech de l’État 2021, en ligne et en présentiel, venez décrocher l’un des 300 postes à pourvoir ! **Encore plus de 300 postes à pouvoir cette année !** Vous êtes un agent public – contractuel ou fonctionnaire – travaillant dans le domaine du numérique et vous souhaitez faire évoluer votre carrière ? Vous êtes un professionnel du numérique et vous souhaitez apporter votre expertise à l’administration et aux citoyens ? Vous êtes étudiants ou jeune diplômé d’une école du numérique et curieux des opportunités professionnelles offertes par l’État ? **Créez le service public de demain et rencontrez les recruteurs de l’État en ligne et/ou à Paris !** [Découvrir tout le programme](https://www.numerique.gouv.fr/agenda/forum-emploi-tech-etat-2021/) **En présentiel** le 16 décembre **Horaires :** 9h – 18h **Lieu :** La Grande Crypte 69 rue Boissière, 75016 PARIS **Accès :** M°6 Boissière – M°2 Victor-Hugo – M°9 Trocadéro RER A : Charles de Gaulle-Étoile **Modalités :** Entrée gratuite avec inscription obligatoire (QR Code à présenter à l’accueil). Pass sanitaire et masque requis. [S’inscrire au forum physique](https://event.bienvenue.pro/webcheckin/64b5b043dda07a04fc28a8e9b9fde0db) **En ligne** du 29 novembre au 15 décembre [S’inscrire au forum en ligne](https://app.seekube.com/forum-de-lemploi-tech-de-letat-20211)

Entrée gratuite sur inscription

La DINUM organise la 5ème édition du Forum de l’emploi tech de l’Etat : en ligne du 29/11 au 15/12 et à Paris le 16/12. L’occasion de faire se rencontrer recruteurs du public & candidats du numérique.

La Grande Crypte 69 rue Boissière Paris Quartier de Chaillot



