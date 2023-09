Visite inédite d’une usine électrique dans un fort Le Fort Wagner Verny, 16 septembre 2023, Verny.

Visite inédite d’une usine électrique dans un fort 16 et 17 septembre Le Fort Wagner tarifs préférentiel de 8 euros avec visite inédite de notre usine

Participez à une visite unique de notre usine électrique et de nos tourelles d’artillerie en état de fonctionnement.

Le Fort Wagner, gardien de la vallée de la Seille au sud de Metz, est un remarquable témoin de l'Annexion.

Le Fort a été construit entre 1901 et 1910. En ce début du vingtième siècle, la Moselle était allemande. Proche de la frontière française de l’époque, sa mission était d‘interdire l’accès par le sud à la ville de Metz en tenant la vallée de la Seille sous le feu d’une puissante artillerie. Composée d’une trentaine de canons et d’obusiers de divers calibres, elle pouvait, en effet, tirer jusqu’à deux tonnes d’obus par minute.

Servi par une garnison de 1250 soldats, le site comportait six bâtiments en béton armé. L’ensemble couvrait une superficie de 47 hectares avec une longueur de front de plus d’un kilomètre.

La dissémination des bâtiments sur ce vaste terrain et leur emplacement situé derrière les lignes de crête traduisaient une implantation astucieuse qui rendait les ouvrages moins vulnérable aux tirs ennemis. Cette approche architecturale préfigurait celle de la ligne Maginot, dont l’armée française s’inspira une vingtaine d’années plus tard.

Le Fort bénéficia également d’autres innovations qui contribuèrent au confort et à l’hygiène des soldats : eau courante, chauffage central, électrification des bâtiments.

La plupart des équipements d’époque sont toujours visibles et visitables. site avec un parking et un accès facile

