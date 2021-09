Dijon Fort de la Motte-Giron Côte-d'Or, Dijon Le fort de la Motte-Giron – Visite libre Fort de la Motte-Giron Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Le fort de la Motte-Giron – Visite libre Fort de la Motte-Giron, 19 septembre 2021, Dijon. Le fort de la Motte-Giron – Visite libre

Fort de la Motte-Giron, le dimanche 19 septembre à 10:00

Le fort de la Motte-Giron constitue un bel exemple du dispositif développé par Séré de Rivières sur la frontière de l’est. Semi-enterré, il couvre près de 10 ha et descend sur certains points à 10 m de profondeur. Propriété de la Ville depuis 2002, il est progressivement restauré. Accès : bus ligne 13 – arrêt Motte-Giron **Proposé par Dijon, Ville d’art et d’histoire Renseignement : 03 80 48 85 26 ou** [**[patrimoine@ville-dijon.fr](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr)**](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr) **Site internet :** [**patrimoine.dijon.fr**](https://patrimoine.dijon.fr/) [[https://vimeo.com/378152846](https://vimeo.com/378152846)](https://vimeo.com/378152846)

Gratuit – Entrée libre – Passe sanitaire obligatoire – Nous vous remercions de vous munir de votre masque, d’appliquer les gestes barrières. En fonction de l’évolution sanitaire, la visite pourra être modifiée ou annulée.

Le fort est l’un des éléments constitutifs de la ceinture de huit forts dont s’entoure Dijon après 1873. Fort de la Motte-Giron 95 Chemin du Fort de la Motte Giron, 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Fort de la Motte-Giron Adresse 95 Chemin du Fort de la Motte Giron, 21000 Dijon Ville Dijon lieuville Fort de la Motte-Giron Dijon