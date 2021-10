Le formidable Noël de Serge Gaillan-en-Médoc, 10 décembre 2021, Gaillan-en-Médoc.

Le formidable Noël de Serge 2021-12-10 – 2021-12-10 Rue de l’Hôtel de Ville Bibliothèque

Gaillan-en-Médoc Gironde

Serge est un apprenti lutin. Comme il est tête en l’air il n’arrive pas à devenir un vrai lutin et cette année, c’est sa dernière chance. Mais l’irruption soudaine des Croque-Mitaines va précipiter Serge dans une aventure où il va être mis à rude épreuve…Mais Serge ne sera pas seul ! Pour l’aider, il pourra toujours compter sur son plus fidèle ami : Alsace le Renne. Ensemble, ou presque, ils vont tenter de déjouer les plans des Croque-Mitaines et Serge va devoir s’en sortir, comme un Vrai Lutin.

Spectacle de Noël pour les enfants de 3 à 10 ans.

Cette animation vous est proposée par le réseau des bibliothèques de la CDC Médoc Coeur de Presqu’île.

Serge est un apprenti lutin. Comme il est tête en l’air il n’arrive pas à devenir un vrai lutin et cette année, c’est sa dernière chance. Mais l’irruption soudaine des Croque-Mitaines va précipiter Serge dans une aventure où il va être mis à rude épreuve…Mais Serge ne sera pas seul ! Pour l’aider, il pourra toujours compter sur son plus fidèle ami : Alsace le Renne. Ensemble, ou presque, ils vont tenter de déjouer les plans des Croque-Mitaines et Serge va devoir s’en sortir, comme un Vrai Lutin.

Spectacle de Noël pour les enfants de 3 à 10 ans.

Cette animation vous est proposée par le réseau des bibliothèques de la CDC Médoc Coeur de Presqu’île.

+33 5 56 41 06 68

Serge est un apprenti lutin. Comme il est tête en l’air il n’arrive pas à devenir un vrai lutin et cette année, c’est sa dernière chance. Mais l’irruption soudaine des Croque-Mitaines va précipiter Serge dans une aventure où il va être mis à rude épreuve…Mais Serge ne sera pas seul ! Pour l’aider, il pourra toujours compter sur son plus fidèle ami : Alsace le Renne. Ensemble, ou presque, ils vont tenter de déjouer les plans des Croque-Mitaines et Serge va devoir s’en sortir, comme un Vrai Lutin.

Spectacle de Noël pour les enfants de 3 à 10 ans.

Cette animation vous est proposée par le réseau des bibliothèques de la CDC Médoc Coeur de Presqu’île.

Cie2492

dernière mise à jour : 2021-10-21 par