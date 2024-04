Le Formidable Merwane Benlazar Compagnie du Café-Théâtre Nantes, mardi 9 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-09 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com

Stand-up. Incisif et survolté, il nous livre ses réflexions sociétales et anecdotes personnelles sur des sujets aussi divers que la généalogie, l’apparence ou son record du mariage le plus rapide du monde (en toute légalité). De l’autodérision, une personnalité solaire, Merwane a le rire universel. Après cette heure passée ensemble, tu voudras l’accompagner en tournée, être de sa famille, prendre les voies de bus dans sa voiture (dans l’illégalité totale, cette fois-ci !). Et surtout, tu comprendras pourquoi tout le monde ne parle que de lui en ce moment ! Formidable dans le langage commun, c’est quelque chose de super, mais la racine latine du mot désigne « ce qui fait peur ». Avec ses punchlines millimétrées et sa fraîcheur à toute épreuve, Merwane interroge l’image qu’on pourrait avoir de lui et prouve qu’il est définitivement formidable. Représentations les 9 et 10 avril 2024 à 20h30dans la grande salle

Compagnie du Café-Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr https://www.nantes-spectacles.com