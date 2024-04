Le Forestum au rythme de la marche et de la lecture Villa Burrus – Médiathèque du Val d’Argent Sainte-Croix-aux-Mines, samedi 6 juillet 2024.

Début : 2024-07-06T09:30:00+02:00 – 2024-07-06T13:00:00+02:00

Découvrez ou redécouvrez le Forestum et sa variété d’arbres et de milieux naturels. Le parcours sera rythmé par des explications naturalistes et des pauses-lecture. Cet événement s’inscrit dans un cycle de sorties saisonnières organisé au Forestum par l’association Alsace Nature.

Villa Burrus – Médiathèque du Val d’Argent 11 rue Maurice Burrus, 68160 Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est 03 89 58 35 85 https://valdargent.bibenligne.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 89 58 35 85 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@valdargent.com »}] Ancienne maison patronale d’un industriel du tabac, la Villa Burrus accueille depuis 2004 l’ensemble des services culturels du Val d’Argent : médiathèque du Val d’Argent, Labs du Val d’Argent, Archives & Patrimoine du Val d’Argent, tissuthèque du Val d’Argent

©Gérard Freitag