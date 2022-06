Le football du futur! Le Cube, 6 juillet 2022, Issy-les- Moulineaux.

Du mercredi 06 juillet 2022 au samedi 16 juillet 2022 :

. gratuit sous condition Gratuit sur réservation

Tout est une question de mental ! Préparez-vous à l’EURO féminin et à la coupe du monde 2022 ! Sur le terrain, le calme et la concentration règnent. Grâce aux électrodes sur votre crâne, imaginez la balle se déplacer dans les buts de l’adversaire et transpercez sa défense pour marquer. Mentalista Football Club est un nouveau sport où le mental fait la différence.

Dans Mentalista Football Club, le visiteur est invité à jouer un match de football quelque peu particulier puisque c’est grâce à son esprit qu’il va pouvoir prendre le contrôle du ballon et pénétrer la défense adverse. Ce sport mental d’un nouveau genre fonctionne grâce à l’utilisation conjointe de l’intelligence artificielle et de l’électroencéphalographie (EEG) selon les principes suivants. Les neurones miroirs de votre cortex visuel émettent les mêmes signaux électriques que vous soyez en train de regarder un objet physique ou de le visualiser mentalement. En analysant, modélisant et constituant des bases de données suffisamment conséquentes, les interfaces développées par Mentalista Studio sont en mesure d’associer un pattern particulier d’activité électrique cérébrale à une action déjà modélisée. Ainsi, si le visiteur se concentre et visualise l’image d’un ballon de football allant vers la gauche, l’algorithme développé par Mentalista est en mesure de comprendre ce que vous êtes en train de penser et traduire cette activité électrique cérébrale en action concrète sur son environnement. Loin de la frénésie des stades de foot, c’est votre capacité à vous concentrer et à visualiser des concepts qui vous permettront de remporter la partie une fois que le coup de sifflet lance le début du match.

Le Cube 20 Cours St Vincent 92130 Issy-les- Moulineaux

Contact : https://lecube.com/ 01.58.88.30.00 contact@lecube.com https://www.facebook.com/lecube.digitalart/ https://www.facebook.com/lecube.digitalart/ https://lecube.com/evenement/mentalista-football-club/

© Lou Breton