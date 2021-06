Le Foot Sous Un Autre Angle Château de la Plinguetière, 9 août 2021-9 août 2021, Saint-Aignan-Grandlieu.

Le Foot Sous Un Autre Angle

du lundi 9 août au vendredi 13 août à Château de la Plinguetière

Depuis Mars 2020, les longues périodes de confinement puis de deconfinement progressif ont bouleversé le quotidien des enfants et limité leurs accès aux activités educatives, sportives et culturelles. PartenaSport intervient dans sa rubrique évènementielle sur l’organisation de séjours reprenant les trois créneaux ci-dessus afin d’accompagner les jeunes sur le partage et le développement de valeurs telles que l’esprit d’équipe et l’altruisme. Dans le cadre de notre activité « Evènementiel » nous organisons notre séjour sportif à thématique « Football – Anglais – Numérique » au château de la Plinguetiére, au cœur d’un domaine de 8 hectares, situé à 10 minutes de Nantes, dans un contexte dépaysant. Pour chaque séjour, notre équipe sera composée de : 15 encadrants ( 1 directeur/ 1 directeur adjoint / 2 professeur d’anglais et 4 intervenant numérique / 7 animateurs) pour une capacité d’accueil de 75 enfants. Au menu, des séances de football collectives et personnalisées, des cours d’anglais axés sur le vocabulaire du football, des visites culturelles à Nantes dont des échanges avec le FC Nantes (Visite du centre de formation, visite du stade la Beaujoire, entraînement privé de l’équipe première). Pourquoi le Foot, l’Anglais et le Numérique ? Le football trouve son point d’ancrage au début du XIXe siècle en grande bretagne, où les écoles anglaises intègrent progressivement ce sport à leur cursus et impulsent sa formalisation. À ce jour, le championnat de football anglais est le championnat le plus suivi au monde. Le champion d’Europe en titre, Liverpool, illustre la forte proximité entre le football et ce pays. L’objectif de notre séjour et de joindre l’utile à l’agréable en se servant du levier football pour faire réapprendre à nos stagiaires les basiques en anglais (ex : le corps humain, les chiffres, les verbes …). Le numérique et l’anglais iront de paire car les travaux pratiques consisteront à accompagner les stagiaires dans la captation d’images (vidéo, photo, montage), lesquelles seront ensuite utilisées pour alimenter les cours d’anglais. Les objectifs étant une reconnexion avec les activités éducatives, sportives et culturelles en: – Interessant les jeunes à l’anglais par le football – Repratiquant une activité sportive et ludique – En initiant les jeunes à l’utilisation du matériel numérique (ordinateur, caméra, appareil photo, stabilisateur…) – En étant en immersion dans un univers dépaysant LE FOOTBALL : Une séance de football de 1h30 chaque après midi. Les séances filmées seront utilisées par les professeurs d’anglais afin que les enfants puissent les utiliser à des fins pédagogiques. LES ATELIERS D’ANGLAIS : Pour combiner l’utile à l’agréable, l’apprentissage de l’anglais sera axé sur le champ lexical du sport sur 3 formats : – L’oral avec les séances filmées qui servent d’outils pour les cours. – L’écrit avec le vocabulaire sur l’anatomie, le matériels du football etc etc – Le terrain avec des mise en situation ou il faut éffectuer les geste qui correspondant au differents verbes. Du matériel sera mis à disposition des jeunes (Cahier d’anglais, Dictionnaire…). A la fin de semaine il partrirons avec leurs pochettes de tous les traveaux de la semaine. L’ATELIERS NUMÉRIQUE : Des travaux pratiques de captation d’images seront effectués dans l’objectif que les jeunes puissent créer un court teaser vidéo de leur séjour. Ils profiteront de ce séjour pour découvrir différentes techniques et divers outils numériques (Appareil photo, Stabilisateur, Caméra, Ordinateur logiciel…) LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES : Les activités récréatives se veulent ludiques et variées (1h maximum après le gouter et hors football) Pour les semaines de sejour 12-16ans un temps d’échange sera mise en place en complement de l’activité numérique. Se temps sera dédié « sur les risques des réseau sociaux » présentation du contexte : une gagare se déroule a la sortie des cours et nous filmons la scene pour la publier sur les réseaux. LES VEILLÉES : Les veillées seront l’occasion de proposer des animations différentes de la journées plus tournées autour de jeux à thèmes.

550€ (transport inclut)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Château de la Plinguetière 51 route du Champ de Foire 44860 Saint-Aignan-Grandlieu Saint-Aignan-Grandlieu La Roulerie Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-09T08:30:00 2021-08-09T23:29:00;2021-08-10T08:30:00 2021-08-10T23:29:00;2021-08-11T08:30:00 2021-08-11T23:29:00;2021-08-12T08:30:00 2021-08-12T23:29:00;2021-08-13T08:30:00 2021-08-13T16:30:00