2022-07-14 09:00:00 – 2022-07-14 23:59:00 Ohlungen

Bas-Rhin Ohlungen Tournoi sixte 2022 à partir de 9h au stade avec 40 équipes pour assurer le spectacle.

Petite restauration midi et soirée.

