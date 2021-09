Tourcoing Maison Folie Hospice d'Havré Nord, Tourcoing Le Fonky Bal Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Le Fonky Bal Maison Folie Hospice d’Havré, 2 octobre 2021, Tourcoing. Le Fonky Bal

Maison Folie Hospice d’Havré, le samedi 2 octobre à 20:30

**Le Fonky Bal** **C’est LE bal Funk Hip-Hop, unique dans l’hexagone** Les 8 musiciens, chanteurs et danseurs réadaptent les monuments de la Street Culture des 50 dernières années : Notorious Big, Stevie Wonder, Michael Jackson, 50 Cent, Bruno Mars, De la Soul…… de la East à la West coasts en passant par des labels légendaires comme la Motown. L’occasion unique d’assister et de danser sur des tracks iconiques de la street culture, jouées en live et accompagnées par deux danseurs professionnels.

Gratuit

Dans le cadre de Musica Viva Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

2021-10-02T20:30:00 2021-10-02T22:30:00

