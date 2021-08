Redon Redon Ille-et-Vilaine, Redon Le fonds photographique Anne Catherine… un trésor ! Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

Le fonds photographique Anne Catherine… un trésor ! Redon, 18 septembre 2021, Redon. Le fonds photographique Anne Catherine… un trésor ! 2021-09-18 – 2021-09-18

Redon Ille-et-Vilaine Ronan Balac, enseignant-chercheur, présentera la collection photographique d’Anne Catherine. Coordonnateur d’un programme d’identification et d’analyse de ces photographies, il expliquera le processus d’enquête qui a permis de découvrir les histoires que racontent toutes ces photographies. Dans la salle d’animation de la médiathèque, au rez de chaussée du château du Parc Anger. +33 2 99 70 34 34 Ronan Balac, enseignant-chercheur, présentera la collection photographique d’Anne Catherine. Coordonnateur d’un programme d’identification et d’analyse de ces photographies, il expliquera le processus d’enquête qui a permis de découvrir les histoires que racontent toutes ces photographies. Dans la salle d’animation de la médiathèque, au rez de chaussée du château du Parc Anger. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Redon Autres Lieu Redon Adresse Ville Redon