Domaine du Fondis Le Fondis Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 12 juillet 2023, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Saint-Nicolas-de-Bourgueil,Indre-et-Loire

Le Domaine du Fondis est un domaine familial depuis 1900 situé au coeur du vignoble Bourgueillois..

Le Fondis

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Domaine du Fondis has been a family estate since 1900, set in the heart of the Bourgueillois wine region.

Somos la sexta generación al sucederse al Dominio. Explotamos 12 hectáreas en St Nicolas de Bourgueil y 10 hectáreas en Turquant (49). Nuestra bodega abovedada nos permite recibirle en grupo para degustaciones.

Die Domaine du Fondis ist seit 1900 in Familienbesitz und liegt im Herzen des Weinbaugebiets Bourgueillois.

