Dégustation à l’aveugle de bouchées Fondant Baulois® – Saveurs d’octobre Le Fondant Baulois Guérande, 5 octobre 2023, Guérande.

Dégustation à l’aveugle de bouchées Fondant Baulois® – Saveurs d’octobre 5 – 26 octobre, les jeudis Le Fondant Baulois

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, Le Fondant Baulois® vous propose une Dégustation à l’aveugle de bouchées de Fondant Baulois.

Dégustation à l’aveugle de bouchées de Fondant Baulois :

Incomparable gâteau au chocolat à la texture si fondante, au goût délicatement caramélisé et habillé d’une fine couche meringuée, le Fondant Baulois® est une icone locale depuis 1981.

Venez exercer vos papilles lors d’une dégustation à l’aveugle de nos différentes recettes au sein de notre boutique de Guérande.

Durée :

2h00

Informations et réservations :

Informations par téléphone au 09 54 66 37 53

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

Programme des Saveurs d’octobre

Le Fondant Baulois 5 rue de la Juiverie, Intra-Muros 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 54 66 37 53 »}, {« type »: « email », « value »: « lfb.boutique.guerande@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lefondantbaulois.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/degustation-a-l-aveugle-de-bouchees-fondant-baulois-saveurs-d-octobre-guerande.html »}] [{« link »: « https://lefondantbaulois.com/ »}, {« link »: « https://www.labaule-guerande.com/nous-contacter.html »}, {« link »: « https://www.labaule-guerande.com/votre-office-de-tourisme-la-baule-presqu-ile-de-guerande.html »}, {« link »: « https://www.labaule-guerande.com/les-saveurs-d-octobre.html »}, {« link »: « https://www.labaule-guerande.com/programme-animations-saveurs-d-octobre.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T15:00:00+02:00 – 2023-10-05T17:00:00+02:00

2023-10-26T15:00:00+02:00 – 2023-10-26T17:00:00+02:00

LOISIRS Y|FONDANTBAULOISGUER|DEGUSTATION2023SAVEURSOCT