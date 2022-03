Le folklore en costume et en musique Roppenheim Roppenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Roppenheim

Le folklore en costume et en musique Roppenheim, 24 août 2022, Roppenheim. Le folklore en costume et en musique Roppenheim

2022-08-24 19:30:00 – 2022-08-24

Roppenheim Bas-Rhin Roppenheim 0 EUR Animations de danses, explications des coutumes et costumes par le groupe d’Arts et Traditions Populaires d’Alsace “D’Sunneblueme vun Gambse”. Prestatation non maintenue en cas de pluie. Conditions : tout public. Prévoir vêtements adaptés aux conditions météorologiques. +33 3 88 96 44 08 Animations de danses, explications des coutumes et costumes par le groupe d’Arts et Traditions Populaires d’Alsace “D’Sunneblueme vun Gambse”. Prestatation non maintenue en cas de pluie. Conditions : tout public. Prévoir vêtements adaptés aux conditions météorologiques. Roppenheim

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Roppenheim Autres Lieu Roppenheim Adresse Ville Roppenheim lieuville Roppenheim Departement Bas-Rhin

Roppenheim Roppenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roppenheim/

Le folklore en costume et en musique Roppenheim 2022-08-24 was last modified: by Le folklore en costume et en musique Roppenheim Roppenheim 24 août 2022 Bas-Rhin Roppenheim

Roppenheim Bas-Rhin