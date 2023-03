Le folklore en costume et en musique Roppenheim Roppenheim Catégories d’Évènement: 67480

Roppenheim

Le folklore en costume et en musique, 12 juillet 2023, Roppenheim

2023-07-12

67480 Roppenheim Animations de danses, explications des coutumes et costumes par le groupe d’Arts et Traditions Populaires d’Alsace « D’Sunneblueme vun Gambse ». Prestation maintenue en cas de pluie (repli salle des fêtes). Conditions : tout public. Tarif : Gratuit. Buvette et petite restauration sur place à partir de 18h. +33 3 88 96 44 08 Roppenheim

