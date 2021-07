Finistère, Le Folgoët 1 er récital d’orgue de la saison estivale 2021 à la Basilique ND du Folgoët Le Folgoët Catégories d’évènement: Finistère

1 er récital d’orgue de la saison estivale 2021 à la Basilique ND du Folgoët Le Folgoët, 11 juillet 2021 17:00-11 juillet 2021 18:00, . Dimanche 11 juillet, 17h00 libre participation 1er récital du festival d’orgue de la saison estivale 2021 à la Basilique ND du Folgoët durant lequel le nouveau jeu de cornet 5 rangs qui vient d’être installé, sonnera Musicien éclectique à la réputation internationale, David Cassan fait partie des personnalités marquantes de la jeune génération des organistes français. Interprète reconnu et salué par la critique, David Cassan défend avec conviction l’ensemble du répertoire d’orgue avec une prédilection pour l’œuvre de JS. Bach et les compositeurs français des XIXème et XXème siècles. David Cassan est actuellement titulaire du Grand-Orgue de l’Oratoire du Louvre à Paris.Il interprétera aux grandes orgues Bernard Hurvy de la Basilique Nd du Folgoët des oeuvres de G.F Haendel, G.Scheidt, J. Stanley , J.S Bach et des improvisations. Le Folgoët place de l’église 29260 Le Folgoët 29260 Le Folgoët Finistère dimanche 11 juillet – 17h00 à 18h00

