Concert de l’Ensemble Choral du Bout du Monde Basilique Notre Dame Catégories d’évènement: Finistère

Le Folgoët

Concert de l’Ensemble Choral du Bout du Monde Basilique Notre Dame, 26 août 2023, Le Folgoët. .

2023-08-26 à ; fin : 2023-08-26 23:00:00. .

Basilique Notre Dame Bourg

Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-05-12 par Tourisme Côte des Légendes – Nord Bretagne

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Le Folgoët Autres Lieu Basilique Notre Dame Adresse Basilique Notre Dame Bourg Ville Le Folgoët Departement Finistère Lieu Ville Basilique Notre Dame Le Folgoët

Le Folgoët Basilique Notre Dame Le Folgoët Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le folgoet/

Concert de l’Ensemble Choral du Bout du Monde Basilique Notre Dame 2023-08-26 was last modified: by Concert de l’Ensemble Choral du Bout du Monde Basilique Notre Dame Basilique Notre Dame 26 août 2023 Basilique Notre Dame Le Folgoët

Le Folgoët Finistère