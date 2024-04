Le Foirail: Programmation de janvier à juin 2024 Pau, lundi 1 janvier 2024.

Le Foirail: Programmation de janvier à juin 2024 Pau Pyrénées-Atlantiques

Théâtre, musique, danse, cirque et cinéma il y en aura pour tous les goûts dans cette nouvelle salle du Foirail !

Dans la grande salle de spectacle: pas moins de cinq concerts de jazz, cinq concerts de musique symphonique,

un son et brioche, deux concerts de musique de chambre, six spectacles de danse, trois spectacles de cirque, sept

pièces de théâtre et quatre spectacles humoristiques.

Côté cinéma, le Méliès organise trois festivals Les Mycéliades, Continent Afrique, Rock This Town et lance un nouveau cycle avec deux retransmissions d’opéras avec Le Barbier de Séville et Don Quichotte. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-06-30

Place du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine spectaclevivant@agglo-pau.fr

L’événement Le Foirail: Programmation de janvier à juin 2024 Pau a été mis à jour le 2024-04-06 par OT Pau