Saison Théâtre à Pau : Lorsque l’enfant paraît Le Foirail Pau, 19 juin 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Durée 1h30

Un boulevard de haut-vol mis en scène par Michel Fau avec l’immense Catherine Frot dans le rôle principal qui interroge par le rire des questions de société contemporaines. Un duo infernal qui nous offre un grand numéro d’acteurs.

Écrite en 1951, la comédie d’André Roussin, dramaturge génial et précurseur, aborde des sujets de société que ses contemporains regardent difficilement en face.

Auteur d’un théâtre de boulevard dans le sens le plus noble du terme, ses textes épinglent avec allégresse les tartufferies et les sourdes cruautés d’une France bourgeoise corsetée dans ses désuètes conventions..

2024-06-19 fin : 2024-06-19 . EUR.

Le Foirail Place du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Duration 1h30

A high-flying boulevard directed by Michel Fau, starring the immense Catherine Frot in the title role, who explores contemporary social issues through laughter. An infernal duo offering a great acting performance.

Written in 1951, this comedy by André Roussin, a brilliant and pioneering playwright, tackles social issues that his contemporaries find hard to face.

Author of boulevard theater in the noblest sense of the term, his texts light-heartedly pinpoint the tartufferies and muted cruelties of a bourgeois France corseted in its outdated conventions.

Duración 1h30

Un bulevar de altos vuelos dirigido por Michel Fau y protagonizado por la inmensa Catherine Frot, que utiliza la risa para explorar cuestiones sociales contemporáneas. Un dúo infernal que ofrece una gran interpretación actoral.

Escrita en 1951, esta comedia de André Roussin, dramaturgo brillante y pionero, aborda temas sociales que a sus contemporáneos les cuesta afrontar.

Dramaturgo de teatro de bulevar en el sentido más noble del término, sus textos exponen con desenfado las tartuferías y las crueldades apagadas de una Francia burguesa encorsetada en sus convenciones anticuadas.

Dauer 1,5 Stunden

Ein hochkarätiger Boulevard, inszeniert von Michel Fau mit der großartigen Catherine Frot in der Hauptrolle, die durch Lachen zeitgenössische gesellschaftliche Fragen hinterfragt. Ein infernalisches Duo, das uns eine große Schauspielernummer bietet.

Die 1951 geschriebene Komödie von André Roussin, einem genialen und wegweisenden Dramatiker, behandelt gesellschaftliche Themen, denen seine Zeitgenossen nur schwer ins Gesicht sehen können.

Seine Texte sind ein Boulevardtheater im edelsten Sinne des Wortes und entlarven mit Heiterkeit die Täuschungen und dumpfen Grausamkeiten eines bürgerlichen Frankreichs, das in seinen überholten Konventionen gefangen ist.

Mise à jour le 2023-06-12 par OT Pau