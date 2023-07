Saison Théâtre à Pau : Le chevalier et la dame Le Foirail Pau, 9 janvier 2024, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Durée 2h15

Théâtre à Pau invite les spectateurs à découvrir les pièces du répertoire. Jean-Luc Revol met en scène Le Chevalier et la dame, chef d’œuvre de la comédie italienne jamais monté sur les planches des théâtres français, et dévoile le génie comique et la modernité du célèbre auteur italien Carlo Goldoni.

C’est l’histoire d’une passion contrariée entre Donna Eleonora et Don Rodrigo, dans une Venise labyrinthique et brumeuse. La plume acérée, enlevée, spirituelle de Goldoni s’amuse des mœurs de son temps. Avec malice et clairvoyance, il dissèque les travers de ses contemporains, la vacuité d’une aristocratie libertine, la rectitude de la bourgeoisie, la fourberie et le franc-parler des serviteurs, l’opportunisme des marchands….

Le Foirail Place du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Running time 2h15

Théâtre à Pau invites audiences to discover plays from the repertoire. Jean-Luc Revol directs Le Chevalier et la dame, a masterpiece of Italian comedy never before staged in France, and reveals the comic genius and modernity of the famous Italian playwright Carlo Goldoni.

It’s the story of the thwarted passion between Donna Eleonora and Don Rodrigo, in a labyrinthine, misty Venice. Goldoni?s sharp, lively, witty pen pokes fun at the mores of his time. With malice and clairvoyance, he dissects the failings of his contemporaries, the vacuity of a libertine aristocracy, the rectitude of the bourgeoisie, the deceitfulness and outspokenness of the servants, the opportunism of the merchants…

Duración 2h15

Théâtre à Pau invita al público a descubrir obras del repertorio. Jean-Luc Revol dirige Le Chevalier et la dame (El caballero y la dama), una obra maestra de la comedia italiana inédita en Francia, que revela el genio cómico y la modernidad del célebre dramaturgo italiano Carlo Goldoni.

Es la historia de la pasión frustrada entre Doña Eleonora y Don Rodrigo, ambientada en la laberíntica y brumosa Venecia. La pluma aguda, viva e ingeniosa de Goldoni se burla de las costumbres de su época. Con malicia y lucidez, disecciona los defectos de sus contemporáneos, la vacuidad de una aristocracia libertina, la rectitud de la burguesía, el engaño y la franqueza de los criados, el oportunismo de los mercaderes…

Dauer 2:15 Stunden

Theater in Pau lädt die Zuschauer ein, Stücke aus dem Repertoire zu entdecken. Jean-Luc Revol inszeniert Der Ritter und die Dame, ein Meisterwerk der italienischen Komödie, das noch nie auf einer französischen Theaterbühne aufgeführt wurde, und enthüllt das komische Genie und die Modernität des berühmten italienischen Autors Carlo Goldoni.

Es ist die Geschichte einer widersprüchlichen Leidenschaft zwischen Donna Eleonora und Don Rodrigo in einem labyrinthischen und nebelverhangenen Venedig. Goldonis scharfe, schwungvolle und geistreiche Feder amüsiert sich über die Sitten und Gebräuche seiner Zeit. Mit Schalk und Weitblick seziert er die Schwächen seiner Zeitgenossen, die Leere einer libertären Aristokratie, die Korrektheit der Bourgeoisie, die Hinterhältigkeit und Direktheit der Diener, den Opportunismus der Händler…

