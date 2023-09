Conservatoire : Combos Jazz du Conservatoire Le Foirail Pau, 10 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Jazz à Pau revient en 2023/2024 au Foirail pour une deuxième saison. En avant-scènes des concerts d’artistes internationaux programmés à 20h, les élèves du département Jazz du Conservatoire proposent sous la coupole des

performances à destination de tous..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

Le Foirail place du foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Jazz à Pau returns to the Foirail for a second season in 2023/2024. As a prelude to the concerts by international artists scheduled for 8pm, students from the Conservatoire?s Jazz department will be offering performances

performances for all ages.

Jazz à Pau vuelve al Foirail en 2023/2024 para una segunda temporada. Como preludio a los conciertos de artistas internacionales programados para las 20.00 horas, los alumnos del departamento de Jazz del Conservatorio ofrecerán una serie de

actuaciones para todos los públicos.

Jazz à Pau kehrt 2023/2024 für eine zweite Saison auf den Foirail zurück. Im Vorfeld der um 20 Uhr stattfindenden Konzerte internationaler Künstler bieten die Schüler der Jazzabteilung des Konservatoriums unter der Kuppel verschiedene Veranstaltungen an

aufführungen für alle.

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Pau