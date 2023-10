Urban Session – Battle Breaking Le Foirail Pau, 4 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Du 2 au 4 novembre 2023 se dérouleront 3 journées de performances, de compétitions, d’ateliers et d’activités immersives qui ne manqueront pas d’émerveiller les amateurs et passionnés. Urban session offre une programmation qui reflète la diversité et la vitalité de la danse hip-hop.

Le festival rassemble près de 120 danseurs et passionnés. Des spectacles (show et battle) seront présentés par des compagnies et Crew de renommée internationale pour offrir au public en véritable expérience visuelle et émotionnelle.

La soirée Contest de show du vendredi 3 novembre sur la scène de Foirail présentera une programmation diversifiée et captivante mettant en avant les différentes formes de la danse hip-hop allant du Breakdance, House, Poppins au Krump. La première partie permettra à une partie des élèves des l’écoles de danses de la MJC des Fleurs de partager

la scène avec les professionnels.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Le Foirail Place du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From November 2 to 4, 2023, there will be 3 days of performances, competitions, workshops and immersive activities that are sure to amaze fans and enthusiasts alike. Urban session offers a program that reflects the diversity and vitality of hip-hop dance.

The festival brings together some 120 dancers and enthusiasts. Shows and battles will be presented by internationally renowned companies and crews, offering audiences a truly visual and emotional experience.

The Show Contest evening on Friday November 3 on the Foirail stage will feature a diverse and captivating program showcasing the different forms of hip-hop dance, from Breakdance, House, Poppins to Krump. The opening act will feature students from the MJC des Fleurs dance school, who will share the stage

the stage with professionals

Del 2 al 4 de noviembre de 2023, habrá 3 días de actuaciones, concursos, talleres y actividades de inmersión que seguro sorprenderán a aficionados y entusiastas por igual. Urban session ofrece un programa que refleja la diversidad y vitalidad de la danza hip-hop.

El festival reúne a cerca de 120 bailarines y entusiastas. Los espectáculos y batallas correrán a cargo de compañías y crews de renombre internacional, ofreciendo al público una experiencia verdaderamente visual y emocional.

La noche del Show Contest, el viernes 3 de noviembre en el escenario Foirail, contará con un programa diverso y cautivador que mostrará las diferentes formas de danza hip-hop, desde el Breakdance, el House, el Poppins hasta el Krump. La primera parte permitirá a algunos alumnos de las escuelas de danza del MJC des Fleurs compartir el escenario con los

el escenario con los profesionales

Vom 2. bis 4. November 2023 finden drei Tage lang Aufführungen, Wettbewerbe, Workshops und immersive Aktivitäten statt, die Fans und Begeisterte in Staunen versetzen werden. Urban Session bietet ein Programm, das die Vielfalt und Vitalität des Hip-Hop-Tanzes widerspiegelt.

Das Festival versammelt rund 120 Tänzerinnen und Tänzer sowie begeisterte Anhänger. Die Shows (Show und Battle) werden von international renommierten Kompanien und Crews präsentiert, um dem Publikum ein echtes visuelles und emotionales Erlebnis zu bieten.

Der Show Contest-Abend am Freitag, den 3. November, auf der Foirail-Bühne wird ein vielfältiges und fesselndes Programm präsentieren, das die verschiedenen Formen des Hip-Hop-Tanzes von Breakdance, House, Poppins bis hin zu Krump in den Vordergrund stellt. Im ersten Teil werden einige Schüler der Tanzschulen des MJC des Fleurs (MJC des Fleurs) die Gelegenheit haben, die Bühne zu teilen

die Bühne mit den Profis

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Pau