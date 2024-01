KAASH / LO QUE NO SE VE / MINUS 16 LE FOIRAIL Pau, jeudi 6 juin 2024.

MPAGNIE IT DANSAKAASH, LO QUE NO SE VE, MINUS 16DANSEMERCREDI 5 ET JEUDI 6 JUIN / 20H / LE FOIRAIL 1H30 AVEC ENTRACTEFormée de dix-huit jeunes danseurs internationaux, la compagnie barcelonaise IT Dansa se confronte, par un choix d’extraits ciselés,aux pièces emblématiques de trois grands chorégraphes.Un programme de haute volée, mêlant styles et influences.Créée en 2002, Kaash est l’une des oeuvres majeures d’Akram Khan. Sa collaboration avec le plasticien Anish Kapoor pour le dispositif scénique tout comme la partition musicale éblouissante du compositeur Nitin Sawhney en font une sublime évocation de l’origine du monde.Dans Lo que no se ve (2021), le chorégraphe Gustavo Ramírez Sansano explore les liens interpersonnels avec une proposition intimiste et pleine de sensibilité. Sur scène, trois duos se succèdent comme autant de façons de comprendre les relations de couple. Trois pas de deux fluides et sensibles qui touchent par leur douceur et leur grâce. Présentée par de multiples compagnies de danse internationales depuis sa création en 1999, Minus 16 est une pièce essentielle d’Ohad Naharin. Au son de musiques traditionnelles israéliennes et cubaines, les interprètes, libérés par la célèbre technique Gaga, nous prouvent que la danse est un langage universel. Une danse précise, délicate, calligraphique, chargée d’une vitalité explosive.KaashChorégraphie Akram KhanMusique Nitin SawhneyConception de la scénographie Anish KapoorLumières Aideen MaloneCostumes Kimie NakanoConfection des costumes Paca NaharroAide à la chorégraphie Eulàlia Ayguadé Farro,Nicola MonacoCréé en 2002 – Adapté par IT Dansa en 2018Durée 25 minLo que no se veChorégraphie Gustavo Ramírez SansanoMusique Franz SchubertConception des décors et éclairagesLuis Crespo Portero et Gustavo Ramírez SansanoConception des costumes Gustavo Ramírez SansanoConfection des costumes Sorne BlasiCréé en 2021Durée 18 minMinus 16Chorégraphie, décors et costumesOhad NaharinMusiques Divers compositeursLumières Bambi (adaptée par Ohad Naharin)Assistants chorégraphe Yoshifumi Inao et Hillel KoganCréé en 1999 et recréé pour IT Dansa en 2009Durée 35 min

Tarif : 7.00 – 32.20 euros.

Début : 2024-06-06 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE FOIRAIL 14 PLACE DU FOIRAIL 64000 Pau 64