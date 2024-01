MIKADO LE FOIRAIL Pau, jeudi 30 mai 2024.

COLLECTIF SOUS LE MANTEAUMIKADO, PETITS RECITS D’EFFONDREMENTSCIRQUEMERCREDI 29 ET JEUDI 30 MAI / 20H / LE FOIRAIL A PARTIR DE 7 ANS1HLe collectif Sous le Manteau nous propose avec son Mikado géant un « petit récit d’effondrements » pour six acrobates à l’agilité virtuose. Après Monstro, pièce pour acrobates et mâts chinois fixes, les membres du collectif Sous le Manteau exploitent une scénographie en mouvement. Le propos de Mikado s’y prête tout particulièrement : traiter des effondrements du monde et de notre environnement par les moyens du cirque : le corps, les objets, l’espace. Question objets, une quarantaine de tubes métalliques que les acrobates tentent d’assembler, plan de montage à la main, en de périlleuses structures. De fragiles équilibres sur lesquels grimpent et se suspendent les acrobates. Leurs prouesses sont à la fois belles, tragiques et drôles. Des courses effrénées se transforment en une danse acrobatique et jubilatoire avant que le spectacle ne bascule dans bien autre chose que le rire. On crie, on court, on se heurte, on se traine, on se relève. Dans la mise en scène constante de leur manipulation, ces assemblages qui se défont donnent aussi à voir le spectacle de l’entraide et de l’effort collectif. Entre vent de panique et suspension solaire, la poésie chaotique de Mikado nous enchante !Au plateau Constance Bugnon, Cyril Combes, Anatole Couety, Nicolas Fraiseau, Cathrine Lundsgaard Nielsen, Lisa Lou Ødegaard Mise en Scène Florent Bergal Scénographie Silvain Ohl Création sonore Philippe Perrin Création lumière Jérémie Cusenier Création costumes Charlotte Gillard Direction technique Pierre-Yves Chouin Régie générale Pierre Yves Poupet Régie son Frédéric Le Gras en alternance avec Lola Etiève Régie lumière Thomas Bréheret Diffusion, communication Simon Urbain Administration, production Laurence Edelin Assistée de Justine Gallan Remerciements Valia Beauvieux, Maxime Burochain, Véronique Durupt, Veronica Gomez Iparraguirre, Jesse Huygh, Benjamin Kuitenbrouwer, Véronique Leon de Tréverret, Catarina Rosa Dias, Christophe Velay, Dominique Violeau, Aviva Rose Williams, Cabaret Théâtre Dromesko

Tarif : 7.00 – 32.20 euros.

Début : 2024-05-30 à 20:00

LE FOIRAIL 14 PLACE DU FOIRAIL 64000 Pau 64