UN SIECLE, VIE ET MORT LE FOIRAIL Pau, jeudi 4 avril 2024.

CAROLE THIBAUTUN SIECLE, VIE ET MORT DE GALIA LIBERTADTHÉÂTREJEUDI 4 ET VENDREDI 5 AVRIL / 20H / LE FOIRAIL2H15Un siècle est une fresque théâtrale qui raconte les derniers instantsde Galia Libertad, matriarche puissante et explosive dont le destinépouse toute l’histoire du XXe siècle.Un siècle, Vie et mort de Galia Libertad (2022) est une comédie légère et grave à la fois, tissée de vies humaines. La metteuse en scène et autrice Carole Thibaut s’intéresse ici aux remous de l’histoire, à la manière dont ils influent sur nos destinées à travers les générations. S’inspirant de rencontres avec les gens et des territoires sur lesquels elle travaille, elle tire un fil continu entre le réel et le poétique, l’intime et le politique. Trois jours et trois nuits durant, un petit groupe d’humains se réunit autour de Galia Libertad, grand-mère, mère ou amante, pour lui faire ses adieux. On dresse les tables sous un vaste feuillage.Au fil des conversations, des anecdotes anciennes resurgissent, de vieilles blessures aussi. Dans le jardin chatoyant qui accueille cette galerie de neuf personnages, la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants se trouble. Le temps se met à flotter. Avec cette saga qui allie l’intime à l’Histoire, Carole Thibaut nous offre un théâtre palpitant de vie.Texte et mise en scène Carole Thibaut Assistanat à la mise en scène Marie Demesy Scénographie Camille Allain-Dulondel Costumes Malaury Flamand Lumières Yoann Tivoli Son Margaux Robin Vidéo Léo Derre Musique inspirée du répertoire traditionnel auvergnat Romain « Wilton » Maurel Avec Monique Brun, Antoine Caubet, Jean- Jacques Mielczarek, Olivier Perrier, Mohamed Rouabhi, Valérie Schwarcz et La Jeune Troupe des Îlets #2 : Hugo Anguenot, Chloé Bouiller et Louise Héritier A l’image et/ou en voix Claire Angenot, David Damar-Chrétien, Carole Thibaut, Marie Vialle Construction décor Sébastien Debonnet, Jérôme Sautereau, Stéphanie Manchon, Séverine Yvernault Régie générale et participation à la conception décor Frédéric Godignon et Pascal Gelmi Régie lumière Guilhèm Barral, Florent Klein Régie son Pascal Gelmi Régie plateau Léo Laforêt Régie vidéo Thibaut Cherdo Recherche accessoires Laurent Lureault Stagiaires Leslie Bouchou-Carmine, Léa Peguy, Constance de Saint-RémyCarole Thibaut est directrice du Théâtre des Îlets – Centre dramatique national de Montluçon.

Tarif : 7.00 – 32.20 euros.

Début : 2024-04-04 à 20:00

LE FOIRAIL 14 PLACE DU FOIRAIL 64000 Pau 64