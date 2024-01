PIERRE THEVENOUX LE FOIRAIL Pau, jeudi 28 mars 2024.

Après être passé par le Jamel Comedy Club et s’être rodé sur les scènes parisiennes, Pierre vous propose 1 heure de stand-up grinçant et efficace.Avec l’allure d’un mec de la classe moyenne de province (c’est lui qui le dit), Pierre Thevenoux s’est discrètement fait une place dans le très concurrentiel monde du stand-up, après des années de rodage au Jamel Comedy Club et au Point-Virgule. Lui, c’est le mec normal , à l’aise pour deviser sur tout avec finesse et punchlines grinçantes : sa vie de clown pas connu , l’écologie, son papy à deux doigts de mourir, le complotisme ou le football, du monde, de Dieu, des pigeons et de plein d’autres trucs qui ont l’air chiants mais qui sont bien en vrai. Désormais chroniqueur sur France Inter, il fait salle comble partout où il passe avec son spectacle. Guère étonnant de le recevoir dans le Marr’Athon du Rire 2024 . Courez-y !

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:30

LE FOIRAIL 14 PLACE DU FOIRAIL 64000 Pau 64