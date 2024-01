CARRE DE JE LE FOIRAIL Pau, vendredi 22 mars 2024.

KIRN COMPAGNIECARRÉ DE JECIRQUEVENDREDI 22 MARS / 20H / LE FOIRAIL A PARTIR DE 6 ANS50 MNThéo et Lucas Enriquez, originaires de Pau et formés à Lescar avant de rejoindre l’École supérieure des arts du cirque de Bruxelles, ont conçu avec Carré de je un duo acrobatique mêlant voltige et poésie.Dans un espace de jeu restreint à un carré de 3x3m, les acrobates Lucas Enriquez et Alix Schils, qui reprend ici le rôle créé par Théo, exécutent pour nous un ballet miniature virtuose et enfantin.Une chorégraphie millimétrée entre défi et connivence. Tirant à l’occasion du côté du burlesque,Carré de je (2022) est une danse tendre et poétique, une histoire de disputes et de retrouvailles qui fait des jeux icariens et des tours de passe-passe un dialogue malicieux et amical. Le tapis, escamotable et mouvant, et la lumière, qui découpe le ring où virevoltent les acrobates, offrent tout un jeu d’apparitions et de disparitions qui rythment le spectacle et font de la pièce une véritable partie de cache-cache. Jouant en permanence sur le dédoublement et la synchronisation, les deux acrobates bousculent nos repères.Porteur et voltigeur se confondent alors dans une même légèreté. Une prouesse acrobatique fascinante et espiègle.Auteurs Lucas Enriquez, Théo Enriquez Interprètes Lucas Enriquez, Alix Schils Création lumière Zacharie Bouganim Régie générale Zacharie Bouganim, en alternance avec Simon Venon Composition musicale Paul-Julian Quillier (enregistrée par Djeravica, contrebasse Maxime Bertrand, davul Lou Renaud- Bailly, accordéon Aliénor Guéniffet, alto Paul-Julian Quillier) Regard extérieur Julia Christ Costumes Aline Breucker

Tarif : 7.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE FOIRAIL 14 PLACE DU FOIRAIL 64000 Pau 64