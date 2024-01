MALDONNE LE FOIRAIL Pau, mardi 19 mars 2024.

LEÏLA KAMALDONNEDANSEMARDI 19 MARS / 20H / LE FOIRAIL50 MNAprès le succès public de son triptyque Pode ser / C’est toi qu’on adore / Se faire la belle, Leïla Ka se lance dans la création d’une pièce de groupe où cinq personnages féminins diffractent sa gestuelle unique, à la fois fluide et éruptive.L’univers chorégraphique de Leïla Ka allie une danse électrique et pulsionnelle à l’éclat plus mélancolique d’une intériorité dévoilée. Dans Maldonne, la chorégraphe additionne les figures féminines et dresse les grandes lignes d’un personnage colonisé par de multiples identités. Les interprètes sont toutes vêtues de robes : robes de soirée, robes de mariée, robes de chambre, robes de tous les jours… La pièce transpose au plateau une « soirée entre filles ». Des gynécées antiques aux pyjama parties hollywoodiennes, elle révèle la liberté qu’offrent ces soirées intimes et ces moments de partage. Les danseuses évoluent dans un univers musical volontairement hétéroclite allant du classique à l’électro, en passant par la variété. Maldonne déploie sa théâtralité dans une dramaturgie tumultueuse qui embarque le public dans des montagnes russes d’émotions.Chorégraphie Leïla Ka Interprétation Jennifer Dubreuil Houthemann, Jane Fournier Dumet, Leïla Ka, Zoé Lakhnati, Jade Logmo Création lumière Laurent Fallot Régie lumière Laurent Fallot ou Clara Coll Bigot Création musicale en cours de distribution Production déléguée centquatre-paris

Tarif : 7.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:00

LE FOIRAIL 14 PLACE DU FOIRAIL 64000 Pau 64