LA MACHINE A REMONTER LE ROCK LE FOIRAIL Pau, 17 février 2024, Pau.

John rêvait d’être le plus grand speaker de radio du monde. Pour cela il fabrique une machine à remonter le temps avec trois musiciens automates surpuissants alimentés des plus grands classiques du rock ‘n roll afin de pirater toutes les radios du monde. Menée par un conteur remarquable, l’histoire commence par du blues jusqu’à l’explosion du rock dans les années 50 et 60. Elvis, Bill Halley, Chuck Berry, les Beatles, les Rolling Stones et bien d’autres ont repris vie grâce aux trois musiciens aussi talentueux qu’excellents chanteurs. Plongez dans la vie de cet amoureux des 50’s/60’s, pionnier des radios pirates et génie incompris. Entre riffs endiablés et anecdotes croustillantes, un voyage en musique et en images au cœur de l’histoire du Rock’n’Roll !

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

LE FOIRAIL 14 PLACE DU FOIRAIL 64000 Pau 64