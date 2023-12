OMBRES PORTEES LE FOIRAIL Pau, 6 février 2024, Pau.

RAPHAËLLE BOITEL / COMPAGNIE L’OUBLIÉEOMBRES PORTÉESCIRQUEMARDI 6 ET MERCREDI 7 FÉVRIER / 20H / LE FOIRAILA PARTIR DE 10 ANS1H10Dans une ambiance cinématographique à la croisée du cirque, de la danse et du théâtre, Raphaëlle Boitel sonde la question du « non-dit », spectre intérieur dissimulé dans l’ombre de la cellule familiale. Depuis 2012, Raphaëlle Boitel développe au sein de la compagnie L’Oublié(e) un langage à la fois théâtral, physique, chorégraphique et acrobatique. Dans Ombres portées, le mouvement s’organise autour du personnage de K, jeune fille fragile abimée par la vie, et forme un ballet acrobatique où scènes individuelles et collectives se succèdent. L’ensemble est rythmé par un travail physique très chorégraphié. Les corps qui se renversent suivent les destins qui basculent. Comme dans les précédentes créations de Raphaëlle Boitel, les interprètes évoluent sur des agrès de cirque inhabituels, corde lisse et volante, acrodanse, sangles, le tout baigné par une lumière cinématographique. La pièce se déroule comme un film, avec des personnages, des rebondissements, un dénouement… Un portrait de la cellule familiale sombre mais plein de vie et d’espoir, à mi-chemin entre Un air de famille et Festen. Les scènes d’humour viennent rythmer la dramaturgie et accentuer la charge émotionnelle. Un drame tragi-comique qui inscrit l’élan, la maladresse et le débordement des corps dans un sublime quadrillage lumineux.Avec Alain Anglaret, Tia Balacey, Alba Faivre, Nicolas Lourdelle, Mohamed Rarhib, Vassiliki Rossillion Collaboration artistique, lumière et scénographie Tristan BaudoinMusique originale Arthur Bison Soutien technique, machinerie et agrès Nicolas Lourdelle Construction et accessoires Anthony Nicolas Décors construits par les ateliers de l’Opéra National de Bordeaux Espace sonore, régie son Nicolas Gardel Régie plateau David Normand Direction déléguée Julien Couzy Administration Nicolas Rosset Chargé de production Jérémy Grandi

Tarif : 7.00 – 32.20 euros.

Début : 2024-02-06 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE FOIRAIL 14 PLACE DU FOIRAIL 64000 Pau 64