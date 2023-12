GIL ET BEN LE FOIRAIL Pau, 3 février 2024, Pau.

Gil et Ben RéunisC’est le jour « J » Gil va se marier ! Et pour pre´parer cette journe´e inoubliable, il fait appel a` Ben, son ami d’enfance. « Le sort fait les parents, le choix fait les amis » Mais Ben, est-ce le bon choix ?…Gil et Ben, c’est un savant me´lange entre une ve´ritable pie`ce de the´a^tre et des sketchs fous.Du rythme, des rebondissements, du rire, de l’impro, vous vivez avec eux les pe´ripe´ties qui feront de cette journe´e une re´ussite ! Ou pas…« Quand AMOUR et HUMOUR ne font plus qu’un » GIL et BEN sont Re´Unis pour le meilleur et pour le RIRE.Bon a` savoir :•1er ro^le dans Nos chers voisins sur TF1•1er ro^le dans Ce´sar Wagner sur FRANCE 2•1er ro^le dans l’Abi^me sur FRANCE 2

Tarif : 20.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 21:15

LE FOIRAIL 14 PLACE DU FOIRAIL 64000 Pau