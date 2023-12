GIVE IT TO THE SKY LE FOIRAIL Pau, 31 janvier 2024, Pau.

PETER BRODERICK & ENSEMBLE 0GIVE IT TO THE SKYMUSIQUEMERCREDI 31 JANVIER / 20H / LE FOIRAIL1H15L’Ensemble 0 redonne vie à Tower of Meaning, chef-d’œuvre instrumental du compositeur Arthur Russell initialement écrit pour la pièce Médée de Bob Wilson au début des années 80. Une pépite offerte à notre curiosité dans un véritable concert-spectacle.Fondé en 2004 sous l’impulsion de Sylvain Chauveau, Stéphane Garin et Joël Merah, l’Ensemble 0 défriche un répertoire contemporain à la fois exigeant et accessible. Jouant la carte de l’audace, il fait circuler ces oeoeuvres sous des formes toujours inventives pour les rendre vivantes. L’arrivée du compositeur, chanteur et multi-instrumentiste américain Peter Broderick a permis d’adjoindre à Tower of Meaning certaines chansons inédites de Russell orchestrées pour grand ensemble. « Give It to the Sky »qui donne son titre au projet, notamment. Dans un équilibre parfait des sonorités, la voix de Peter Broderick contrebalance la matière nébuleuse de cette musique qui fait fi de la gravité comme de l’apesanteur. Pour ce concert, répété et créé à Espaces Pluriels, la créatrice lumière Caty Olive accompagne les musiciens avec la participation dramaturgique de son complice le chorégraphe Christian Rizzo. Ils font de cette performance un objet scénique à la croisée du concert et de l’installation lumineuse. Zéro faute !Musiques Arthur Russell Direction artistique Peter Broderick et Ensemble 0 Direction musicale Julien Pontvianne Scénographie lumière Caty Olive Conseil à la dramaturgie musicaleChristian Rizzo Voix, violon, guitare Peter Broderick Cor Pandora Burrus Harmonium, radios, revox, ebows Sylvain Chauveau Euphonium Vianney Desplantes Piano, claviers Jozef Dumoulin Percussions Stéphane Garin Flûtes Júlia Gállego Ronda Percussions Amélie Grould Viole de gambe Barbara Hu¨nninger Violon Tomoko Katsura Tuba Fanny Meteier Saxophone Julien Pontvianne Régie générale Alexandre Maillet Régie son Lucas Pizzini Régie scénographie lumière Manuella Rondeau Direction de production Nicolas Michamblé Diffusion Marthe Lemut

Tarif : 7.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-01-31 à 20:00

LE FOIRAIL 14 PLACE DU FOIRAIL 64000 Pau 64