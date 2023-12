TOM A LA FERME LE FOIRAIL Pau, 27 janvier 2024, Pau.

RODRIGO PORTELLATOM NA FAZENDA (TOM A LA FERME)THÉÂTRESAMEDI 27 JANVIER / 20H / LE FOIRAIL2HEn transposant au Brésil la pièce Tom à la ferme de Michel Marc Bouchard rendue célèbre par le long-métrage de Xavier Dolan, Rodrigo Portella invite à une plongée captivante au coeur d’une brutalité archaïque. Une pièce nécessaire, un événement !Le drame se noue autour de l’arrivée de Tom, jeune publiciste citadin, dans la ferme familiale, le jour des funérailles de son amant. Il y rencontre la mère, qui ignore l’orientation sexuelle de son fils défunt, et le frère, un paysan viril et violent. Son irruption exacerbe les pulsions sous-jacentes, libère la parole dans un débordement de sauvagerie qui fait basculer ce monde dans un chaos total. Le plateau, plus proche d’un ring de boxe que des planches d’un théâtre, ne laisse aucun doute sur les tensions qui vont s’exercer.D’abord recouvert d’une terre poussiéreuse, il se métamorphose vite en marécage boueux. Le conflit s’incarne dans un jeu d’acteurs à la physicalité radicale. Les visages sont trempés de sueur, les corps maculés de terre, le sang coule. Réputé pour son sens du plateau et sa manière de trancher dans le vif, Rodrigo Portella nous adresse un uppercut théâtral à l’esthétisme sombre qui dépasse le simple drame psychologique.Un geste politique sublime.Texte Michel Marc Bouchard Traduction et adaptation Armando Babaioff Mise en scène Rodrigo Portella Interprétation Armando Babaioff, Soraya Ravenle,Gustavo Rodrigues, Camila Nhary Scénographie Aurora dos Campos Lumières Tomás Ribas Musique Marcello H. Chorégraphie Toni RodriguesProgrammation visuelle Bruno Dante Coiffure Ezequiel Blanc Assistant technique Egídio La Pasta Assistant à la scénographie Manu Libma Assistante aux costumes Luísa Marques Production Quadrovivo Produções

Tarif : 7.00 – 32.20 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:00

LE FOIRAIL 14 PLACE DU FOIRAIL 64000 Pau 64