DUB LE FOIRAIL Pau, 24 janvier 2024, Pau.

AMALA DIANORDUBDANSEMERCREDI 24 JANVIER / 20H / LE FOIRAIL1HPour sa dernière création, Amala Dianor a rassemblé une douzaine de danseurs urbains du monde entier, virtuoses de nouvelles esthétiques en mutation, pour mettre en lumière leur énergie créative et la vitalité de leur danse.D’abord interprète pour des chorégraphes aux univers très différents (hip hop, néoclassique, contemporain et afro-contemporain), Amala Dianor s’attache dès la création de sa compagnie, en 2012, à l’hybridation des formes. Pour Dub, il réunit des danseurs exceptionnels issus de divers horizons géographiques maîtrisant de nouvelles techniques comme le hip-hop new style, la pensula, le voguing ou l’électro… Le chorégraphe les invite à déplacer leurs pratiques afin d’ouvrir de nouveaux espaces de création. En association avec le plasticien Grégoire Korganow, Amala Dianor a profité de son immersion dans les lieux où se créent et se transmettent ces danses (les ballrooms, les clubs, les battles…) pour y collecter des empreintes visuelles et sensorielles et imaginer un espace scénique évolutif. Avec Dub, il donne à voir ces espaces confidentiels où les danseurs se retrouvent entre eux pour partager de purs moments de danse. Il en extrait une nouvelle vision du monde, une utopie visuelle, musicale et incarnée.Chorégraphe Amala Dianor Plasticien Grégoire Korganow Musicien live Awir Léon Éclairagiste En cours Costumes En cours Décor En cours Directrice déléguée Mélanie Roger Chargée de production Lucie Jeannenot

Tarif : 7.00 – 32.20 euros.

Début : 2024-01-24 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE FOIRAIL 14 PLACE DU FOIRAIL 64000 Pau