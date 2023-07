La Boum Cap Mômes Le foirail Espalion, 22 juillet 2023, Espalion.

Espalion,Aveyron

Pour cette édition, en soirée, les portes de Cap Mômes s’ouvriront à tous pour une grande soirée qui va vous faire danser en famille !.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Le foirail

Espalion 12500 Aveyron Occitanie



For this year’s event, the doors of Cap Mômes will be open to all for an evening of family dancing!

Para la edición de este año, las puertas de Cap Mômes se abrirán a todos para una velada de baile en familia

Für diese Ausgabe öffnen sich am Abend die Türen von Cap Mômes für alle für einen großen Abend, der die ganze Familie zum Tanzen bringen wird!

