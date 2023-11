A la découverte des Rennes Le foehn Isola, 26 décembre 2023, Isola.

A la découverte des Rennes 26 – 30 décembre Le foehn 80€ bons Caf déductible

Le séjour est destiné à des enfants âgés de 8 à 12 ans et se déroulera du 26 au 30 décembre 2023.

Nous serons hébergés en pension complète au centre de vacances du Foehn à Isola village (06) pour plus de facilités concernant les activités.

Pendant le séjour, les enfants seront installés dans des dortoirs en respectant la non-mixité des chambres.

Le choix de la pension complète nous permettra d’avoir plus de temps pour les activités, de mettre en place des temps d’échanges après chaque activité de façon plus sereine et de découvrir la cuisine locale. Cela permet également de soutenir des prestataires locaux surtout au vu de la situation économique actuelle.

Nous garderons avec nous les 2 minibus de 9 places durant tout le séjour, afin d’être autonome sur nos déplacements.

Durant ce séjour, nous souhaitons plonger les enfants au cœur de la vie des trappeurs, tout en valorisant la faune et la flore hivernale. Nous allons également leur faire découvrir d’autres modes de vie dans le monde où l’hiver dure toute l’année à travers leur habitat, leur moyen de déplacement.

La coopération sera mise en avant, afin de faire prendre conscience aux enfants que cet atout est nécessaire pour survivre dans des conditions plus difficiles.

Afin de faire vivre pleinement l’expérience aux enfants, nous réaliserons une sortie raquettes à la journée accompagnée d’un intervenant qui sensibilisera les enfants à la confection d’igloo, la découverte des outils utilisés.

Une sortie patinoire et une après-midi descente en luge et yooner, seront proposées afin d’obtenir un temps de détente et de convivialité, tout en valorisant l’utilité de ces modes de déplacement.

Le foehn Isola Isola 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0492324695 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-26T07:30:00+01:00 – 2023-12-26T23:29:00+01:00

2023-12-30T19:30:00+01:00 – 2023-12-30T23:59:00+01:00

Rennes Isola