Village olympique en Baie de Somme – enfants 8-12 ans 8 – 14 juillet Le Flux valéricain 530 € (dont 30 € à charge de la famille)

Village Olympique en Baie de Somme

Tu as entre 8 et 12 ans ? Tu cherches une super semaine de vacances dépaysante, en pleine nature ?

Viens au >> Village Olympique en Baie de Somme << du 8 au 14 juillet 2023.

C’est quoi et où ?

Une colonie apprenante près de l’estuaire de la Somme à Saint-Valery.

Pour quoi faire ?

Te faire des amis, découvrir un endroit aux paysages magnifiques, mettre en place un village olympique pour découvrir l’ambiance des jeux, découvrir des jeux sportifs nouveaux, expérimenter des technologies en respectant l’environnement, apprendre à faire du vélo en toute sécurité…

Avec qui ?

Le camp est ouvert à tous… que tu sois de Garges-lès-Gonesse ou pas. C’est ouvert aux filles comme aux garçons. L’encadrement (les animateurs) est composé de femmes et d’hommes qualifiés et habitués à proposer des séjours pour te faire passer de super vacances. La plupart, à ton âge, partait aussi en colo !

C’est comment la vie en colo ?

C’est un temps pour vivre tes vacances, à ton rythme et en même temps en vivant en collectivité. Tu peux être acteur de tes vacances, en prenant le temps de t’amuser et de découvrir avec d’autres enfants.

On voyage en bus, on dort dans des dortoirs (même sous tente si tu préfères !), on a un grand réfectoire et une grande salle pour des temps conviviaux… et du terrain et la nature pour vivre au grand air.

Nous aurons des temps de découverte et d’observation de la nature, des activités sportives en mode jeux olympiques, une exploration des étoiles.

Activités extérieures : Maison de la Baie de Somme, Parc du Marquenterre, grand jeu dans la cité médiévale de Saint-Valery, balades le long des plages (on verra même des phoques au Hourdel !), accrobranche, excursions à pied ou à vélo (tu pourras apprendre si tu ne sais pas trop en faire)

Activités au centre : ateliers de technologie le matin, veillées le soir (casino, observation des étoiles, spectacles), jeux sportifs innovants (boumball, kinball… des jeux que tu ne connais probablement pas encore !)

… et tout ce que tu voudras y vivre pour tes loisirs (lecture, jeux de société…)

D’autres questions ?

N’hésite pas à nous envoyer un courriel (acel95140@proton.me)

Le Flux valéricain 260 rue jules gaffe Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France acel-de-garges@hotmail.com 0695010500 acel95140@proton.me

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

2023-07-14T00:00:00+02:00 – 2023-07-14T10:00:00+02:00

jeux olympiques nature

