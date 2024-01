Concert de Jewel Usain + Infinit’ Le Flow Lille, mercredi 13 mars 2024.

Concert de Jewel Usain + Infinit’ en collaboration avec à gauche de la lune Mercredi 13 mars, 20h00 Le Flow sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T20:00:00+01:00 – 2024-03-13T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-13T20:00:00+01:00 – 2024-03-13T23:59:00+01:00

[CONCERT]

On avait trop hâte de vous annoncer cette date !

En collaboration avec @agauchedelalune_

Mercredi 13 mars 2024 – 20h

Billetterie en ligne

Grande salle du Flow – 1 rue de Fontenoy, 59000 LILLE

JEWEL USAIN

Qu’est-ce qu’il reste à faire après avoir fini le mode difficile d’un jeu ? C’est la question à laquelle s’est confronté Jewel Usain après la sortie de son dernier projet, “Mode Difficile”, en 2021. Sa réponse s’illustre dans un premier véritable album de 17 titres, intitulé “Où les garçons grandissent”. Le jeune garçon Jewel Usain a grandi à Argenteuil en banlieue parisienne. Passionné de musique, il devient lui- même artiste, actif et présent sur la scène rap français dès le milieu des années 2010. Son dernier projet lui a permis de s’inscrire définitivement sur la carte. Il y évoquait la difficulté d’une vie salariée dont il cherchait à s’échapper. Une autre époque.

Comme si la manette avait été rangée au fond d’un tiroir, “Où les garçons grandissent” est une véritable mise à jour de la proposition artistique de Jewel Usain.

C’est l’album d’une confirmation : celle du talent de Jewel Usain. Il y fait autant briller sa rage et son esprit de revanche, que ses réflexions et ses émotions. Après avoir traversé le mode difficile, il s’installe dans un mode plus serein, et propose avec cet album une musique avec laquelle son public est voué non seulement à grandir aussi, mais surtout, à s’agrandir.

INFINIT’

Originaire de la riante ville d’Antibes (Alpes-Maritimes), le rappeur Infinit’ symbolise bien la face cachée de la Côte d’Azur. Très jeune, il s’établit à Nice et devient l’une des figures phares du collectif D’en Bas Fondation.

S’il est considéré comme pur produit du rap du sud-est de la France, Infinit’ est aussi l’un des piliers de la très parisienne maison Don Dada et apparaît notamment sur la Don Dada mixtape, en featuring avec Alpha Wann et Kaaris (soldat tue soldat – 2020)

On retrouve également son rap athlétique, élastique et sophistiqué entouré d’autres artistes estimés comme Prince Waly, Tedax Max, ou encore plus dernièrement auprès du rappeur H Jeune Crack.

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://agauchedelalune.tickandyou.com/root/2118-jewel-usain.html?fbclid=IwAR2T8psMLf01qSIaWaV1g0juu-3egnJsMMH6V9SdG_DFDy9K2t0yNKIZje0 »}]