Concerts : Furax Barbarossa + Sameer Ahmad Le Flow Lille, vendredi 8 mars 2024.

Concerts : Furax Barbarossa + Sameer Ahmad par Kamoss Production Vendredi 8 mars, 20h00 Le Flow 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T20:00:00+01:00 – 2024-03-08T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-08T20:00:00+01:00 – 2024-03-08T23:59:00+01:00

Soirée double concert organisée par Kamoss Production et le Flow. Au plateau, deux icones du rap indépendant du Sud de la France, le toulousain Furax Barbarossa et le Montpellierain Sameer Ahmad.

Furax Barbarossa :

Longtemps méconnu, il développe et perfectionne au fil de ses albums une écriture originale aux rimes polysyllabiques complexes, véritable langage poétique à l’architecture déroutante, que l’auditeur ne peut appréhender complètement qu’après de nombreuses écoutes. Cette particularité, dépassant le cadre strictement « hip-hop » qui la voit naitre, permet d’établir de nouveaux rapports entre un art habituellement plus proche de la chanson et la poésie écrite, si l’on considère celle-ci comme le fait de créer une nouvelle langue avec la langue, pour exprimer ce que la langue usuelle ne peut pas rendre.

Sameer Ahmad

Qu’est-ce qui rapproche Bruce Lee, le skateboard, Clint Eastwood, le rap… et la petite ville normande de Flers ? Quand il était jeune réfugié irakien, Sameer Ahmad s’est bâti une culture très personnelle, produit dit-il aujourd’hui d’une vision fantasmée de l’Amérique. Devenu l’un des musiciens Hip Hop français les plus intéressants de sa génération, il déconstruit dans ces textes cette vision mythique.

