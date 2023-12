Hip Open Dance : Tant que tu danses Le Flow Lille Catégories d’Évènement: Lille

Hip Open Dance : Tant que tu danses Le Flow Lille, 11 février 2024, Lille.
Gratuit – sous réserve des places disponibles

Début : 2024-02-11T15:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-11T15:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:00:00+01:00 Dimanche 11 février – 15h

Gratuit – sous réserve des places disponibles

Le Flow – Grande Salle ——– Un dimanche consacré à la diversité de la danse hip-hop, aussi bien à travers ses différents styles que son côté poétique avec un battle all style sur son hip-hop.

Qui sera le danseur le plus complet ? Capable d’exceller peu importe le défi, que ce soit une contrainte de timing, une contrainte technique, émotionnelle, musicale…

Les danseurs ne s'affrontent pas en mode battle, ils font face à tout le monde en mode 360. Ils ne devront pas être dans la performance mais plutôt dans le développement d'un storytelling sur un son hip-hop. C'est le DJ qui choisit quand il stoppe le son. Le danseur doit danser jusqu'à la fin du son.

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

Le Flow
1 rue de Fontenoy
59000 Lille

