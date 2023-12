Hip Open Dance : E-Motion Carte Blanche à Neocore Le Flow Lille, 10 février 2024, Lille.

Hip Open Dance : E-Motion Carte Blanche à Neocore Samedi 10 février 2024, 20h00 Le Flow Gratuit – Accès libre

Début : 2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-10T23:00:00+01:00

Samedi 10 février – 20h

Gratuit – Accès libre

Le Flow – Neofloor

https://my.weezevent.com/hip-open-dance-e-motion

Après plusieurs mois passés à leurs côtés, nous vous laissons entre les manettes, kinectes et autres palettes des artistes du collectif Neocore pour célebrer la fin du festival.

Au Flow, on aime les surprises et on aime faire confiance : une soirée donc, sous forme de carte blanche nourrie par les rencontres et connexions tissées par Neocore tout au long de leur résidence.

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1

