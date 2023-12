Hip Open Dance : Tant que tu danses avec Laura Nala Le Flow Lille, 10 février 2024, Lille.

Hip Open Dance : Tant que tu danses avec Laura Nala Samedi 10 février 2024, 13h00 Le Flow 10€ – réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T13:00:00+01:00 – 2024-02-10T14:30:00+01:00

Fin : 2024-02-10T13:00:00+01:00 – 2024-02-10T14:30:00+01:00

Samedi 10 février – 10h30

10€ – réservation conseillée

Flow – Salle de danse

——–

Tant que tu danses, événement concept orchestré par Lena Cayrade et Ma2T se déploie sur le « grand final » du festival : deux jours dédiés à la nouvelle scène de lillois.e.s déter qui donnent du mordant aux battles all styles.

Le samedi, on commence avec la pratique : deux workshops niveau intermédiaires pour se mettre en jambe.

10h30 avec Hendricks N’Tela (Krump)

13h avec Laura Nala (Hip-hop)

——-

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1 »}]