Hip Open Dance : Instinct – Ici et ailleurs Le Flow Lille, 8 février 2024, Lille.

Hip Open Dance : Instinct – Ici et ailleurs Jeudi 8 février 2024, 20h00 Le Flow 8/12€ – réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T20:00:00+01:00 – 2024-02-08T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-08T20:00:00+01:00 – 2024-02-08T23:00:00+01:00

Jeudi 8 février – 20h

8/12€ – réservation conseillée

le Flow – Grande Salle

https://my.weezevent.com/hip-open-dance-instinct-et-ici-et-ailleurs

——–

Soirée deux spectacles au Flow !

Cecef & Sofiane Felouki : Instinct

« Instinct » est le fruit d’une rencontre entre danseurs Hip Hop ayant pour but de revenir au valeurs de la danse et à l’essence de cette génération qui à marquer les esprits, de part sa singularité en tant que nouvelle forme d’expression artistique.

Compagnie Malaïka : Ici & Ailleurs

Dans ce spectacle entre danse et cirque, accompagné dans le cadre de la pépinière (PEPS), Ankiff Sandani Ousseni, nous parle du rapport à l’immigration dans l’intimité d’une vie. Jeune Comorien rejoignant Mayotte dans la nuit, sur un bateau de fortune, il tisse les liens de son histoire au fil des paniers de feuilles de cocotiers qui s’amoncèlent sur scène. Cette technique artisanale est le fruit d’une transmission qu’il tient de sa mère…

Depuis l’intimité de leur relation, il élargit la question des coutumes et des traditions qui disparaissent peu à peu de “son île”. Globalisation et mondialisation ont eu raison d’un grand nombre de techniques et de savoir-faire qu’il est bon de réinterroger aujourd’hui, à l’aube de l’effondrement des ressources.

——-

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/hip-open-dance-instinct-et-ici-et-ailleurs »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 820, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Jeudi 8 fu00e9vrier – 20h 8/12u20ac – ru00e9servation conseillu00e9e le Flow – Grande Salle ——– Soiru00e9e deux spectacles au Flow ! Cecef & Sofiane Felouki : Instinct « Instinct » est le fruit d’une rencontre entre danseurs Hip Hop ayant pour but de revenir au valeurs de la danse et u00e0 l’essence de cette gu00e9nu00e9ration qui u00e0 marquer les esprits, de part sa singularitu00e9 en tant que nouvelle forme d’expression artistique. Compagnie Malau00efka : Ici & Ailleurs Dans ce spectacle entre danse et cirque, accompagnu00e9 dans le cadre de la pu00e9piniu00e8re (PEPS), Ankiff Sandani Ousseni, nous parle du rapport u00e0 lu2019immigration dans lu2019intimitu00e9 du2019une vie. Jeune Comorien rejoignant Mayotte dans la nuit, sur un bateau de fortune, il tisse les liens de son histoire au fil des paniers de feuilles de cocotiers qui su2019amoncu00e8lent sur scu00e8ne. Cette technique artisanale est le fruit du2019une transmission quu2019il tient de sa mu00e8re… Depuis lu2019intimitu00e9 de leur relation, il u00e9largit la question des coutumes et des traditions qui disparaissent peu u00e0 peu de u201cson u00eeleu201d. Globalisation et mondialisation ont eu raison du2019un grand nombre de techniques et de savoir-faire quu2019il est bon de ru00e9interroger aujourdu2019hui, u00e0 lu2019aube de l’effondrement des ressources. ——- Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024 https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1″, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Hip Open Dance : Instinct et ici et ailleurs », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1074243.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/hip-open-dance-instinct-et-ici-et-ailleurs », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 462}, « link »: « https://my.weezevent.com/hip-open-dance-instinct-et-ici-et-ailleurs »}, {« link »: « https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1 »}]