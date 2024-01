Hip Open Dance : Initiation « Apprends une choré pour la Lady Rocks Party » ! Le Flow Lille, jeudi 8 février 2024.

Hip Open Dance : Initiation « Apprends une choré pour la Lady Rocks Party » ! Deux sessions, une à 18h30, l’autre à 20h Jeudi 8 février, 18h30, 20h00 Le Flow 3€ – Réservation par mail: billetteriehod@mairie-lille.fr

Il est des compagnies qu’on a à coeur de voir souvent : Lady Rocks en fait clairement partie : on partage 5 temps aux côtés de la compagnie, du spectacle à l’atelier parents/enfants, en passant par la soirée de clôture. En parlant de soirée de clôture, qui s’annonce plus festive que jamais, quoi de mieux qu’une initiation pour prendre le temps de découvrir quelques mouv’ à réappliquer sur la piste de danse ?

On vous propose deux sessions, une à 18h30, l’autre à 20h, pour faire de vous préparer à la fièvre du vendredi soir.

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille