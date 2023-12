Hip Open Dance : Soirée voguing au Neofloor Le Flow Lille, 7 février 2024, Lille.

Hip Open Dance : Soirée voguing au Neofloor Mercredi 7 février 2024, 20h00 Le Flow Gratuit – sous réserve des places disponibles

mercredi 7 février – 20h

Gratuit – Accès libre

Le Flow – Néofloor

Tout au long du festival, le collectif Neocore ouvre les portes de son espace dédié aux arts visuels et ponctue Hip Open Dance de temps où les univers se croisent avec ceux d’autres collectifs.

En est pour preuve un temps centré sur le mouvement, où le pas de côté se fait avec Vogue in Lille (les habitués connaissent leurs trainings et les deux ballrooms.

Dans le cadre du festival Hip Open Dance 2024

https://flow.lille.fr/hip-open-dance-1

Le Flow 1 rue de Fontenoy 59000 Lille